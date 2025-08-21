プロ野球パ・リーグ ロッテー楽天（21日・ZOZOマリン）ロッテの先発・吉川悠斗投手が5回89球を投げ、4安打3奪三振4失点で勝ち投手の権利を持ってマウンドをおりました。楽天との3連戦最終戦でプロ初先発となった吉川投手。初回、中島大輔選手を144キロのストレートで抑えるとパ・リーグ打率トップ .307の村林一輝選手をカットボール、ボイト選手をチェンジアップで2者連続空振り三振で最高のスタートを切ります。その裏、2試合連続