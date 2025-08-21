病院だけに身元を明かして出産をする「内密出産」をめぐり、熊本市の慈恵病院が公開質問状を提出です。 慈恵病院の蓮田健理事長は、今年3月に内密出産の運用を開始した賛育会病院のほか、東京都や墨田区など関係機関を訪問し、制度の運用に関する質問状を手渡しました。内密出産をめぐっては国内に法制度がなく、慈恵病院が出産費用を無償としているのに対し、賛育会病院では原則自己負担としているなど対応が分かれています。