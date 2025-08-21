女優宮澤エマが１９日付でインスタグラムに投稿したショットに反響が起こっている。「ＯｎｃｅｕｐｏｎａｔｉｍｅｉｎＫｙｏｔｏ」と記し公開中映画「国宝」で演じている、組長の後妻役のショットをアップ。激変した迫力ある和装の白黒写真が話題に。「モノクロ美しさ際立ちますね」「綺麗すぎる」「カッコいい」「なんかすんごくキリッってしてるけど、色気全開」「美しい」「凄い気迫」「エマさんの和服姿は最高