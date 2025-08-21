3月31日をもってグループを解散したKAT―TUNが、8月7日に“超異例”の発表を行った。【写真】女子大生と密会していた日に‥‥中丸雄一が投稿した“呑気な一枚”「11月8日に『ZOZOマリンスタジアム』でコンサートを開催するそうです。グループの“解散後”に“解散ライブ”を開催するのは、まさに前代未聞です」（スポーツ紙記者、以下同）2月の解散発表の際には、《メンバーの希望により、近い将来ファンの皆様とお会いできる