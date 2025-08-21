東京・永田町の自民党本部の看板自民党は参院選の敗因を検証する総括委員会の報告書を9月初旬に公表する方向で調整に入った。両院議員総会を開き、報告する運びを想定している。関係者が21日明らかにした。自民総裁選挙管理委員会は総括の報告後に、総裁選前倒しの是非に関する党所属国会議員と都道府県連の意思確認の作業を始める見通しだ。森山裕幹事長は総括後の辞任に含みを持たせている。木原誠二選対委員長も総括後に辞