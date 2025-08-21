『カメラと青春亮子に関する2、3の呪い1』（伊藤秋樹：原作、ののもとむむむ：漫画/KADOKAWA）【漫画】『カメラと青春亮子に関する2、3の呪い（1〜2巻）』を第1回から読む第7回【全22回】子どもの頃から孤独で、周囲との会話についていけなかった高橋亮子。進学した大学で、映画研究会に勧誘されて入部することに。しかし、初めて書いた脚本は先輩達から散々な評価を受けてしまう。悔しい思いをした高橋は、撮影する映画を決め