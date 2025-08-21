女優のペ・ドゥナが21日、都内で行われた映画『リンダ リンダ リンダ 4K』公開前夜祭舞台あいさつに、前田亜季、香椎由宇、関根史織（Base Ball Bear）、山下敦弘監督と共に出席。松山ケンイチがサプライズ登場し、告白シーンを再現した。【写真】松山ケンイチのサプライズ登場に笑顔を見せるペ・ドゥナら2005年の公開から20年経っても世界中にファンを増やし続ける珠玉の青春映画『リンダ リンダ リンダ』が、4Kデジタルリマ