元SKE48のメンバーで、女優・グラビアアイドルの北野瑠華（きたの・るか＝26）がこのほど、8月29日に発売する写真集のタイトルが、ドラマタイトルと同じ「グラぱらっ！」（講談社）に決まったことを発表した。それに併せて、表紙と中面の大胆ショットも公開した。 【写真】大胆ショットで魅せる北野瑠華 SKE卒業後に発売した初写真集「触れて、みる？」で衝撃的なカットを披露し、グラビア界にデビューを果たし