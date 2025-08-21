1979年にCHAGEandASKAとしてデビュー以来、45年以上にわたり音楽の道を歩み続けるChageが、26年の幕開けを飾る恒例のバースデー公演を26年1月9日にビルボードライブ大阪で開催する。68歳を迎えるChageが届ける「今の音」を詰め込んだスペシャルステージは、深みを増す歌声と変わらぬ魅力が織りなす唯一無二の時間、年の始まりにふさわしい心温まるバースデーライブになるはずだ。