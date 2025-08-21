◆女子プロゴルフツアーＣＡＴレディースプロアマ戦（２１日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）前週のＮＥＣ軽井沢７２で６年ぶり３勝目を挙げた柏原明日架（富士通）が２１日、プロアマ戦後に取材に応じ、２週連続優勝へ意気込みを語った。優勝後の反響は大きかった。「スポンサーの企業さんからたくさんのお花が届いたり、祝福のメッセージが来てたり。（所属先の）富士通の社長、会長には直積、電話でご