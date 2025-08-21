◇パ・リーグロッテー楽天（2025年8月21日ZOZOマリン）ロッテ・山口航輝外野手（25）が21日の楽天戦（ZOZOマリン）で3打席連続で本塁打を放ち、前日の同戦の最終打席から4打席連続本塁打となり、パ・リーグ記録に並んだ。ヤクルトの村上宗隆内野手（25）が22年に記録したプロ野球記録に並ぶか注目された第4打席はアウトとなった。この日も4番・指名打者で出場。初回2死三塁から自身初の3戦連発となる先制の5号2ランを放