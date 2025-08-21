バルセロナが生え抜き2選手の売却を検討しているようだ。20日、『マルカ』や『アス』など複数のスペインメディアが伝えている。報道によると、バルセロナは中盤の戦力が飽和状態にあると考えている模様。依然としてサラリーキャップ超過に伴う選手登録の問題も抱えていることから、今夏の退団が確実視されているスペイン人MFオリオール・ロメウの他に、ラ・マシア出身のスペイン代表MFマルク・カサドならびに同MFフェルミン