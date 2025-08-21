女子プロフィギュアスケーター・本田真凜さん（24）が21日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を報告した。「24!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!」と書き出してこの日24歳の誕生日を迎えた事を報告。グラスを片手に微笑むショットを公開した。黒いワンピースをまとい、白い肌によく映える赤いリップ姿。「ブドウジュースダヨ」とちゃめっ気たっぷりにつづった。ファンからは「おめでとう」「可愛すぎおめでとう」「たっくさん