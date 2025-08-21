◇セ・リーグDeNA―広島（2025年8月21日横浜）DeNA宮崎敏郎内野手（36）が7回1死一塁で5号2ランを放った。好投していた広島・高から10球連続を含む15球ファウルで粘ると、フルカウントから20球目の145キロ直球を左越え2ランにした。1打席の球数のプロ野球記録は中日・涌井と広島矢野の22球。宮崎は「あと2球」に迫る粘りだった。涌井、矢野ともに四球で、打った打席としては史上最多の球数となった。球数が影響し