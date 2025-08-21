21日午後6時前、広島市佐伯区の住宅のリビングで女性が倒れているのが見つかりました。消防によると「60代ぐらいの女性がリビングで倒れている」と警察から通報がありました。女性は60代くらいで、重傷で病院に搬送されたということです。警察は事件を視野に捜査しています。【2025年8月21日午後9時05分時点】