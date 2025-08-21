プロ野球のファームは21日、イースタン、ウエスタン両リーグで計4試合が行われた。巨人はオイシックス戦（ハードオフ新潟）に8―3。先発の育成選手・花田は4回1/3を4安打2失点で、4番手・平内が2回2安打3奪三振無失点で2勝目（3セーブ）を挙げた。オコエが2安打3打点、育成選手の宇都宮とドラフト3位・荒巻（上武大）が2安打1打点。オイシックス先発・山下は3回1/3を5安打5失点で1敗目。知念が6回に9号ソロ。園部が3安打、大川