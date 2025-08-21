◇プロ野球セ・リーグ 広島 5-2 DeNA（21日、横浜スタジアム）DeNAは打線がつながらず、2カードぶりのカード負け越しとなりました。先発は自身6連敗中のバウアー投手。6月6日の日本ハム戦以来の5勝目(9敗)を目指しマウンドへ。初回と2回を3者凡退に抑えると、3回はヒット2本で2アウト1、2塁のピンチを招きますが、ファビアン選手をナックルカーブでレフトフライに打ち取り、得点を許しません。しかし4回、先頭にヒットを打たれると