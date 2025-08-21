21日（木）夜は、台風12号の影響で鹿児島県で非常に激しい雨が降っています。22日（金）にかけて、九州南部は大雨災害に厳重な警戒が必要です。【台風情報】21日午前9時に発生した台風12号、夜は鹿児島県を通過中です。このあともゆっくりとしたスピードで東寄りに進み、九州南部を通過して、その後、熱帯低気圧に変わる見込みです。九州では強風や、高波、高潮、落雷、竜巻などに注意が必要です。そして、特に大雨には厳重な警戒