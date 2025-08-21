保育士の人材不足を解消しようと大津町で「保育園見学ツアー」が行われました。大津町が独自に行っている取り組みです。 20日は保育士を目指している学生や、保育士として職場復帰を検討している人など5人が参加し、町内5つの保育園や幼稚園を回り、活動内容や勤務体制の説明を受けたり、園児のダンスを見学したりしました。 ■参加者「園の実際の雰囲気や実際にされている活動内容子どもたちの雰囲気など、実際に来た