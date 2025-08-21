『女の人生に整形って必要ですか？〜美容整形の裏側がカオスだった話〜』（パチ美：原案、金子べら：漫画/新潮社）第5回【全6回】【漫画】『女の人生に整形って必要ですか？〜美容整形の裏側がカオスだった話〜』の第1回を読む赤城さとみはある日、カラオケ店で働いているとお客として来店していた美容整形クリニックの医師から誘われて、看護助手として働くことになった。社割で美容代がお得になるという言葉に惹かれて働き始め