価値観の違いは夫婦関係にも大きな影響を与えるものですよね。この記事では、夫が2年前からスナックの女性と連絡を取り、買い物や飲み、プレゼントなどを繰り返しているという投稿を紹介します。夫は自分のお小遣いの範囲なのになぜダメなのか全くわからない様子でしたが、もう外には飲みに行かないと約束したそう。しかし、その後夫から逆ギレのようなLINEが送られてきたことで今後どうしていくべきかみんなの意見を聞いてみたい