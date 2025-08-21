今年に入り、山東省・青島港の輸出入航路数が増加し続けており、7月末の時点で、新規のコンテナ航路が13本、雑貨航路が4本、シー・アンド・レール用の航路が5本増加した。新華網が伝えた。現時点で、青島港の輸出入航路数は累計で233本に達し、180余りの国・地域の港700カ所以上とつながっている。（提供/人民網日本語版・編集/KN）