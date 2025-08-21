ソフトバンクの松本晴投手（24）が、22日の日本ハム戦（エスコンフィールド北海道）に先発する。今季の日本ハム戦は4試合（先発3試合）に登板して2勝、防御率1・93の好相性を誇る。敵地3連戦の先陣を切る左腕は「（初戦を）任せてもらえたことはすごくうれしい。熱い戦いになると思うので、雰囲気を楽しんで投げたい」と力を込めた。3年目の今季は既に6勝を挙げており、自身3連勝中と好調。21日は福岡での投手練習で最終調整