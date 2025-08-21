アスファルトが熱せられ、あたかも水があるように見える、逃げ水。21日、県内の最高気温ツートップは、いずれも飯田市。南信濃は35.6度の猛暑日となりました。ヒマワリも少しバテ気味な中、炎天下でも進めなければいけない仕事。工事関係者は「暑いです。下向くだけで汗がぼとぼとぼとぼと落ちて」「（飲み物）1.5リットル2本飲んでまだ足りずに自販機で買う」工事関係者「タブレットとか塩飴とかこうやってクーラ