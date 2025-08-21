渋谷すばるが11月5日、アルバム『Su』をリリースする。“あなたと共に…”をコンセプトに、どんな時も心に寄り添い、そっと背中を推してくれるような前向きな一枚の完成だ。タイトルトラック「Su」は、渋谷が作詞作曲を手掛け、アレンジャーにWiennersの玉屋2060％を迎えた関西弁が飛び交う渋谷ならではのロックチューン。さらに、今年6月9日リリースの盟友・横山裕のアルバム『ROCK TO YOU』収録曲「繋がる」をフジイケンジが新た