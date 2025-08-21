マッシュビューティーラボが展開するナチュラル＆オーガニックメイクアップブランド「to/one（トーン）」から、新スキンケアライン「フローラシリーズ」が2025年9月26日(金)に登場します。花の才能を凝縮したエキスと発酵の力、さらにサイエンスを組み合わせた処方で、乾燥やゆらぎを防ぎ、透明感とうるおいあふれる肌へ。全4品それぞれに込められた意志あるステップをご紹介します♪ to/one