『たまごっち』を題材にした「一番くじ たまごっち 〜令和で発見!!あのころのお部屋とたまごっち〜」が、8月22日（金）から、全国の「セブンイレブン」店舗などで発売。これに先駆け、「一番くじ」の公式Instagramにて各賞のグッズが公開された。【写真】A賞は初代「たまごっち」の欧米版！『たまごっち』一番くじ景品一覧■平成初期の懐かしさを表現今回登場するのは、平成初期の懐かしさを感じるアイテムがそろう