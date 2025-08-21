三月のパンタシアが、8月20日にベストアルバム『多彩透明なブルーだった』（読み：たさいとうめいなぶるーだった）をリリースした。湧きあがる創作への熱い想いを胸に、2015年8月16日の活動開始から走り続けてきた10年間。その間、音楽ユニット・三月のパンタシアだからこそ表現できる“青春”というテーマを見つめ、さまざまなクリエイターとともに音楽×イラスト×物語が交差する作品やライブを展開してきた。今作には、そんな三