大きな話題となった全日本大学選抜のイタリア遠征。ジェノア、ヴェローナ、フィオレンティーナ（セリエA）、チェゼーナ（セリエB）のトップチーム、ミランのU-23チームと対戦した。成績は２勝２分け１敗。そのなかで刻んだ１勝が世界をざわつかせた。最終戦となった名門フィオレンティーナとの一戦。相手はGKダビド・デ・ヘア（元スペイン代表）、MFロビン・ゴセンス（ドイツ代表）、大ベテランのFWエディン・ジェコ、かつてユ