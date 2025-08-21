韓国女優ペ・ドゥナ、女優の前田亜季、香椎由宇、ＢａｓｅＢａｌｌＢｅａｒの関根史織が２１日、都内でクワトロ主演映画「リンダリンダリンダ」（２００５年公開、山下敦弘監督）４Ｋ版の舞台あいさつに出席した。高校生活最後の文化祭で「ザ・ブルーハーツ」のコピーバンドをすることになった少女たちの青春を描いた作品。４Ｋ版は２２日から公開となり、韓国など海外でも上映を予定している。ペ・ドゥナは観客の大歓声