◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（２１日・横浜）ＤｅＮＡの宮崎敏郎内野手が５号２ランを放った。この日３打席目となる７回１死一塁。テンポ良くイニングを進めてきた広島・高の投じたボールを何度もカットし、粘った。１球ごとに球場の観客は沸き、３度左翼ポール付近への特大ファウルも放った。１０球目から１０球ファウルで粘った直後のこの打席２０球目、１４５キロの直球を強振。打球は左翼ポール際に入る２ランと