猫背や反り腰など、姿勢の崩れは代謝の低下やお腹まわりのたるみに直結してしまうもの。そこでおすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【プランクからのツイスト】です。腕立て伏せのような姿勢から腰を左右にひねるシンプルな動きで、体幹をしっかり使いながら上半身と下半身をバランス良く動かすことで、姿勢改善・代謝アップ・お腹引き締めを同時に狙えます。🌼「痩せた？」と聞かれる体へ！１日１分【ほっそりく