ガソリン税の暫定税率廃止に向けた与野党６党の実務者協議が２１日、国会内で開かれ、立憲民主、日本維新の会などの野党側は税収が上振れする分などを活用し、国民負担がない形で代替財源を確保すべきだとの見解を示した。自民、公明の与党側は恒久財源が必要との立場を重ねて示し、結論には至らなかった。暫定税率はガソリン１リットル当たり２５・１円が課されており、廃止すれば年１兆円の税収減が生じる。野党は税収が上振