街で見かけるカップルや社内の同僚などに「この２人どうも怪しい」と感じたことはありませんか？世の中には、意外と「不倫カップル」は少なくありません。そこで今回は「不倫カップル」を見分けるポイントを紹介します。｜男性はスーツ姿で女性はデート服不倫カップルに多いのが、男性がスーツ姿で彼女と会うパターン。普通に付き合っているなら、男性がスーツなら女性もそれに合わせた清楚な装いのはず。しかし、女性がデート服