別れのきっかけは喧嘩や浮気とは限りません。男性は「もう無理だ」と思う前に、心が静かに冷めていく瞬間があるのです。そこで今回は、男性が密かに距離を置き始める「残念な行動パターン」を紹介します。愛情のキャッチボールがない彼からの「おはよう」というLINEを既読スルー。デートの計画はいつも彼に丸投げ。彼のプレゼントへの反応は「ありがとう」だけ――。こんな状態が続くと、男性は「自分だけが愛情を注いでいる」と感