大手コンビニのファミリーマートは、おにぎりの新商品を発表しました。コメ価格の高騰が続く中、高付加価値の新商品を充実させることで、おにぎり全体の売り上げをさらに伸ばす戦略です。21日に発表されたのは、おにぎり専門店「ぼんご」と総合食品メーカー「柿安本店」が監修した4種類のおにぎりです。ファミリーマートでは、おにぎりの購入が来店目的の上位に入っています。コメ価格が高止まりする中、従来商品よりも50％増量と