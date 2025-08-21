「日本ハム−オリックス」（２１日、エスコンフィールド）人気アイドルグループ・日向坂４６の藤嶌果歩がファイターズガールとともにきつねダンスを披露した。この日、ファーストピッチセレモニーでは見事なノーバンストライク投球を披露した北海道出身の藤嶌。胸に「４６」と記されたカラフルな衣装はなんと紅白できつねダンスとコラボした際に着用していた限定衣装。キレキレ＆キュートに舞い踊り、ファンを魅了した。Ｓ