カンボジアで拘束された日本人29人が詐欺未遂の疑いで愛知県警に逮捕された事件。特殊詐欺拠点の異様な実態が明らかになってきました。 【写真を見る】詐欺の成功率上げるため｢反省会｣も… カンボジアの特殊詐欺拠点での“異様な生活”が明らかに 日本に移送され逮捕された男女29人 きのう、愛知県の中部空港で到着ロビーに姿を現したのは、カンボジアから移送され、捜査員に連行される日本人の男女。その多くが顔を下に向