「ＤｅＮＡ−広島」（２１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・宮崎敏郎内野手が七回の打席で、広島・高の２０球目を叩き、左越え２ランを放った。１０球目から１０球連続ファウルで粘り、ライナー性の打球で左翼ポール際に放り込んだ。途中にはお互いに苦笑いを浮かべるシーンもあった。広島・矢野が昨季マークしたＮＰＢ記録の１打席２２球を目前とすると、場内は騒然とした。宮崎は「後ろにつなぐことだけを考えて、とにか