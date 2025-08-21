「ヤクルト−巨人」（２１日、神宮球場）巨人・田中将大投手が５回をソロ本塁打による１失点にまとめ、打線の大量援護にも守られ、勝利投手の権利を得て三塁側ベンチに戻った。ベンチ内の最高部に腰を落ち着けた右腕の右横には、小学生の時には同じ少年野球チームでバッテリーを組んでいた坂本勇人が笑顔で座り、杉内投手コーチからこの回限りでの交代を告げられた後、田中将と坂本が笑顔で見つめ合う微笑ましいシーンがあっ