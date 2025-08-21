この記事をまとめると ■ペイントの自動化は手描き文化の衰退への危惧がきっかけだった ■「粘性の高いインクを遠くへ飛ばす」という特許技術が広範囲のペイントを可能にした ■トラックのボディに広告を掲載し「動く広告媒体」としての運用も アートトラックのボディペイントを自動で行う技術が誕生 トラックのボディ（荷台）は、社名が大きく記されたり、アートトラックならオーナーの好みを映した絵柄が描かれたりと、車両の