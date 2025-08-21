「ロッテ−楽天」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）プロ初先発となったロッテの吉川が５回４安打４失点（自責は３点）。山口の３本塁打などで大量援護もあってプロ初勝利の権利を手に降板した。二回までパーフェクトに抑える立ち上がり。１０点のリードとなった五回には太田の適時打で１点を失い、さらに１死満塁からソトが一ゴロを二塁に悪送球する失策でさらに２点を追加された。「１軍と２軍は違うなと改めて思いま