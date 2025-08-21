俳優のペ・ドゥナ（４５）、前田亜季（４０）、香椎由宇（３８）、関根史織（３９）が２１日、都内で行われた主演映画「リンダリンダリンダ４Ｋ」の公開前夜舞台あいさつに出席した。２００５年公開の映画を４Ｋデジタルリマスター版として上映する。女子高生４人が文化祭でブルーハーツの楽曲に挑む姿を描く。４人で２０年ぶりの再会に歓喜するなか、共演の松山ケンイチ（４０）がサプライズ登場。韓国語で告白する名シ