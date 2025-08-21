消防隊員の熱い一日です。救助技術を競う全国消防救助技術大会が今月末に迫り、長野市では出場する隊員たちが日々、訓練に汗を流しています。ロープを素早く腰に巻き、向こう岸に渡り切るまで実に20秒。長野市の中央消防署できょう、全国大会を前に出場する消防隊員たちがこれまでの訓練の成果を村松淳一消防局長などに報告しました。消防救助技術大会は、消防隊員が日々訓練している救助技術の精度を競うもので、今年、長野