柔道女子５２キロ級の東京五輪金メダリスト、阿部詩（２５）＝パーク２４＝が２１日、自身のインスタグラムを更新。夏休みの思い出を投稿した。「私のナツヤスミ」と綴り、バスタオルからチラリとみえる水着姿や、現地の衣装をきて、キュートな笑顔を浮かべる姿などを公開した。タイを訪れた時のもののようで、コメント欄などには「クロムハーツ、似合ってる〜」、「めっちゃ綺麗」、「モデルだね」、「やっべ可愛い」、「どん