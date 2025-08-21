新橋にある日本茶をテーマにした【ホテル1899東京】では、9月3日の「睡眠の日」に合わせて、『お茶と眠りのご自愛ステイ−1899 SLEEP JOURNEY−』プランを2025年11月30日（日）まで用意。リラックスするお茶や目覚めの抹茶をはじめ、「ひつじのいらない枕」などをそろえ快適な眠りを体験します。｜日本茶に触れられるホテル【ホテル1899東京】は、1899年（明治32年）に神田駿河台に創業した老舗旅館「龍名館」が、国内外のゲストの