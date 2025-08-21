ジェフユナイテッド千葉は21日、同クラブに対して、個人を対象としたSNS上での拡散や複数にわたるメール等による誹謗中傷や脅迫などの悪質な行為があったことを発表した。クラブ公式サイトによると、悪質行為にはクラブハウスの爆破を予告する内容もあったという。クラブは「クラブ関係者のみならず地域の皆さまの安全をも脅かす極めて重大な問題と認識しております」と述べている。このような悪質行為は昨年もあり、クラブ