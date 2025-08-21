横浜F・マリノスは21日、桐蔭横浜大2年DF関富貫太(19)の2028シーズン加入内定を発表した。関富は特別指定選手として認定もされた。神奈川県出身の関富は日体大柏高に進学。1年生からAチームに入ると、同高とアカデミー選手育成の相互支援契約を締結した柏レイソルU-18に同年夏から練習参加し、加入が決まった。卒業後は桐蔭大に進学。今年春に行われたポストユースマッチで関東大学選抜としてU-20 Jリーグ選抜と戦うと、左SB