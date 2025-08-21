ユーロやポンドが買われる、一連のＰＭＩ速報値を受けて、ドル円は１４７円台後半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ユーロやポンドが買われている。仏独ユーロ圏や英国など一連のＰＭＩ速報値がおおむね良好だったことに反応。ユーロドルは1.16台前半に下押しされる場面があったが、その後はＰＭＩを受けて1.16台後半へと上昇。ポンドドルも1.34台前半に軟化したあとは1.34台後半に買われている。