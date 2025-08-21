「ＤｅＮＡ−広島」（２１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡのバウアーは６回１／３を９安打５失点で降板した。四回にモンテロに先制２ランを浴びると、七回にはファビアンにも２ランを献上するなど３失点。今季通算１５本塁打目の被弾となり、チームメートの東を抜いてリーグワーストの被弾数となった。自身６連敗中の右腕は６月６日の日本ハム戦で４勝目を挙げて以降白星がなく、これで９試合勝利なしとなった。